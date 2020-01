🎥 Une pure merveille noir-jaune-rouge en EreDivisie!

C'est sans aucun doute l'un des buts du week-end en EreDivisie!

Mike Trésor Ndayishimiye n'en finit plus d'épater la galerie aux Pays-Bas. Formé à Anderlecht, ce jeune Belge avait rejoint les Pays-Bas en début de saison dernière, il découvre la EreDivisie cette saison avec Willem II et ça se passe plutôt très bien.

Samedi soir, le joueur belge de 20 ans a achevé l'AZ Alkmaar en inscrivant d'une splendide frappe le troisième et dernier but de Willem II. C'est le quatrième but du jeune Belge, qui a célébré ses premières sélections avec les Diablotins en début de saison...