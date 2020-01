Manchester United veut transférer pour compenser les blessures

Après Pogba, McTominay et Martial, Marcus Rashford s'ajoute à la liste des blessés du côté de Manchester United.

La blessure du buteur mancunien sera plus longue que prévue. Rashford devrait être absent pour minimum six semaines. Ce qui a poussé son coach Ole Solskjaer a réclamé des transferts auprès de sa direction. Sur la BBC, on peut lire ce lundi : "Rashford, Martial, Pogba, McTominay, ils sont tous blessés. On doit s'informer sur des transferts de courte durée, ou des prêts jusque l'été. En tout cas, on doit acheter".

Rashford, de son côté, a déclaré qu'il restait le plus grand supporter de Manchester United, blessure ou pas blessure. Et d'ajouter : "Je serai bientôt de retour, plus en forme que jamais".