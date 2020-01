Nouveaux stades ? Pas une bonne idée pour tout le monde

Quand on évoque les constructions de nouveaux stades, souvent à capacité plus élevée, il semble il y avoir un consensus sur celles-ci.

Pourtant, les derniers déménagements ou réaménagements n'ont pas toujours fait plaisir aux supporters, ni même aux staffs techniques. En cause, une perte d'authenticité et une ambiance en berne. C'est particulièrement le cas à Arsenal depuis leur déménagement de Highbury en 2006. Mais c'est également le cas, plus récemment, pour West Ham United.

Dans la presse anglaise ce mardi matin, Arsène Wenger témoigne : "J'étais là quand on est parti de Highbury. C'était une ambiance similaire à Anfield, avec un bel esprit dans le stade". Et le Français de comparer la situation à celle de l'Emirates Stadium : "On a construit un nouveau stade mais on a jamais retrouvé cet esprit ; on l'a laissé à Highbury. Principalement, pour des raisons de sécurité".