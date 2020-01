Peter Zulj veut absolument disputer l'Euro: "J'ai pensé quitter Anderlecht cet hiver"

Arrivé l'hiver dernier en provenance de Sturm Graz contre un chèque de 2,5 millions d'euros, le milieu de terrain autrichien a peiné à s'imposer lors du dernier exercice.

Peter Zulj revit ces dernières semaines du côté d'Anderlecht. Après avoir passé neuf matchs sur le banc, l'Autrichien vient d'être aligné à trois reprises par Vercauteren. Et cela a été déterminant concernant son avenir.

"J'ai pensé quitter le club afin d'avoir une chance de disputer l'Euro. Il y avait plusieurs offres, mais depuis le match contre Genk, je suis de nouveau dans le onze. Un départ n’est donc plus à l’ordre du jour", explique Zulj lors d'un entretien accordé à Het Nieuwsblad.

À force de ne pas jouer avec les Mauves, le médian a perdu sa place en sélection. "Je me suis entretenu avec le coach de l'Autriche lors du stage hivernal d'Anderlecht en Espagne. Le plus important pour moi, c’est de jouer et d'éviter les blessures. L’Euro est vraiment un objectif", a conclu Peter Zulj.