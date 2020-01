Un groupe chinois vient au secours du Sporting Lokeren

Ce n'est plus un secret pour personne : Lokeren est en pleine crise financière, administrative et sportive. Un groupe chinois va venir et pourrait aider le Sporting à sortir quelque peu la tête de l'eau.

Het Nieuwsblad annonce ce vendredi matin que le club a conclu un contrat important de sponsoring avec le groupe chinois Ke Hua Sports. Selon la presse néerlandophone, la coopération va durer au moins quatre ans. Une délégation chinoise s'était déjà rendue à Lokeren la semaine passée. Un accord est à présent tombé. Il implique notamment que le groupe pourra envoyer et former des jeunes joueurs chinois dans le club de D1B. En échange, indique les responsables du club, Ke Hua Sports et les jeunes joueurs pourront bénéficier de l'expertise et du savoir-faire du football professionnel européen. Lokeren reste donc dans des mains belges, mais avec une aide plus qu'essentielle du groupe chinois.