Frank Boya commente son but inutile, mais absolument superbe

Frank Boya n'a pas disputé son meilleur match, à l'instar de tout Mouscron, mais aura fait se lever le public du Canonnier avec un but de grande classe.

En toute fin de rencontre (88e), Frank Boya a cette inspiration géniale sur coup-franc, aux 50 mètres : plutôt que de jouer avec ses équipiers, il voit Kenny Steppe légèrement avancé et a le coup d'oeil parfait pour lober le portier trudonnaire. "Oui, c'est un fantastique but, mais il ne sert à rien, on perd le match", soupire le médian de l'Excel Mouscron. "Au final, on retiendra que Saint-Trond est venu gagner ici, pas que j'ai marqué ce goal".

Boya se trompe peut-être, car son but pourrait bien être retenu parmi les plus beaux de la saison. "Si je la tenterais même à 0-0 ? Oui. J'avais vu que le gardien était avancé, mais qu'il estimait avoir une distance de sécurité avec son but", explique-t-il. "J'ai vu ce qu'il fallait faire, et j'ai surtout senti qu'il fallait qu'on tente quelque chose pour nous relancer. Malheureusement, c'était trop tard et je le répète, ce but, je ne le savoure pas".