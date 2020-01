L'équipe de la semaine : l'Antwerp et Gand en force, le Cercle aussi malgré la défaite

Voici notre équipe-type de la 23e journée de Jupiler Pro League : l'Antwerp s'y taille la part du lion, mais le Cercle y est également représenté malgré sa défaite. Anderlecht, de son côté, parvient à y placer un joueur ...

Gardien de but

Soyons clairs : aucun joueur de champ d'Anderlecht ne mériterait la moindre mention dans cette équipe-type. Mais sans Hendrik Van Crombrugge, la honte aurait été totale et le RSCA aurait pris l'eau. Son sauvetagbe devant Panzo, surtout, pour empêcher le 2-0, a été déterminant.

Défenseurs

Milad Mohammadi a inscrit un but important pour La Gantoise, relançant les Buffalos face à Genk. Aurelio Buta a fait de même pour l'Antwerp face à Zulte Waregem tandis que Wesley Hoedt brillait dans l'axe de la défense. Timothy Derijck a été le leader de la défense face au FC Bruges lors du partage du KV Courtrai.

Milieu de terrain

Il y avait de nombreuses options au milieu de terrain et Vadis Odjidja, auteur d'un match énorme et d'un joli but, pourrait être repris. Mais nous optons pour deux joueurs battus : Kevin Hoggas et Stef Peeters, meneurs du Cercle de Bruges et qui auraient dû emmener leur équipe vers une victoire méritée. Charles De Ketelaere a également confirmé toutes ses qualités en brillant au sein d'un Bruges peu inspiré à Courtrai.

Attaquants

Dieumerci Mbokani a encore porté l'Antwerp vers la victoire. Jonathan David a de son côté joué un peu plus haut que d'habitude face à Genk, avec succès puisqu'il a inscrit un nouveau but. Enfin, impossible de passer à côté de Facundo Colidio et ses trois assists contre l'Excel Mouscron.