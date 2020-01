Michael Lallemand prêt à accueillir le leader du classement : "Ils savent que ce sera compliqué pour eux ici à Rocourt"

Ce dimanche 15h à Rocourt, le FC Liège accueillera Deinze pour le compte de la vingtième journée de D1 Amateurs. Invaincues depuis huit rencontres, les Sang et Marine auront à coeur de se payer le scalp du leader.

Recrue phare du dernier mercato estival liégeois, le buteur a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier lors du partage au RWDM (2-2). "J'ai lâché toute cette pression qu'il y avait en moi. Ce goal égalisateur (1-1) m'a fait énormément de bien. Je n'avais plus marqué depuis Dender en début de saison. Je me sens de mieux en mieux et mes prestations sont meilleures, il manquait ce petit but. J'espère que ce but va m'aider à passer un cap et en amener d'autres", confie l'ancien joueur de Deinze qui affrontera dimanche à Rocourt ses anciennes couleurs.

"Une très bonne équipe qui n'occupe pas pour rien la première place du classement. Il faudra les affronter commes des hommes en se mesurant à eux. Le meilleur moment pour les affronter ? Oui. Nous avons entamé 2020 d'une très belle façon et nous sommes dans une bonne spirale. Nous sommes invaincus depuis huit rencontres. Je pense que Deinze sait que ce sera compliqué pour eux ici", souligne l'ancien attaquant d'Eupen et de Courtrai.