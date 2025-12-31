De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute
Photo: © photonews
Michael Verschueren s'est confié dans Het Laatste Nieuws sur sa relation avec Marc Coucke et Wouter Vandenhaute. À cette occasion, il est revenu sur les choix qui ont été faits par le passé dans les hautes sphères anderlechtoises.

Revenu par la grande porte au Lotto Park, Michael Verschueren explique que son lien avec Marc Coucke n'a jamais été rompu. Les tensions perceptibles par le passé ne seraient pas à prendre de manière trop personnelle, même si la décision de Coucke de donner un rôle central à Vandenhaute a toutefois provoqué de la déception.

“Mais le choix de Marc Coucke pour Wouter Vandenhaute n'était pas contre moi”, explique-t-il. Selon lui, la décision s'inscrivait dans une vision plus large pour le club.

Un climat désormais plus sain à Neerpede ?

Verschueren n'a jamais caché le peu d'atomes crochus avec Vandenhaute. Pour une raison ou une autre, le courant n'est jamais passé entre les deux hommes. Malgré cela, le contact est toujours, selon lui, resté respectueux. Quand il est devenu clair que Vandenhaute deviendrait président, Verschueren a réalisé que sa propre position serait difficilement tenable.

Son départ n'en a pas moins été une surprise, au point d'amener un peu de colère le premier jour. “Vous préparez un mercato et tout à coup, vous devez partir. Heureusement, mon entourage m'a aidé à prendre du recul sur la situation". Il reconnait qu'il n'avait sans doute pas toutes les connaissances nécessaires pour orienter le club dans la bonne direction mais se sent désormais mieux préparé.


C'est de l'extérieur qu'il a assisté à l'accentuation des tensions entre Coucke et Vandenhaute. Mais il assure ne pas avoir jeté d'huile sur le feu : "La décision de Wouter Vandenhaute de démissionner de son poste de président n'avait rien à voir avec le soutien de Michael Verschueren à Marc Coucke".

Anderlecht
Marc Coucke

