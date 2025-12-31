La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

Le dossier des binationaux a enflammé les débats ces derniers mois. Le prochain nom au centre de l'attention pourrait être celui de Diego Rodrigues, un Belgo-portugais de 20 ans.

Après avoir perdu de grands talents qui faisaient partie des équipes de jeunes belges depuis des années comme Konstantinos Karetsas ou Chemsdine Talbi, la fédération a revu ses plans. Sous l'impulsion de Vincent Mannaert, nos décideurs ont opté pour une approche beaucoup moins passive que précédemment.

L'idée est de parler avec des binationaux évoluant eux-mêmes pour d'autres équipes nationales de jeunes depuis des années, comme on a pu le voir avec Diego Moreira ces derniers mois. Un autre Belgo-portugais pourrait être le prochain sur la liste.

L'une des révélations de 2025

Le jeune Diego Rodrigues, un milieu de terrain de 20 ans actif à Braga, fait plus que frapper à la porte. Auteur d'un but sensationnel contre le Celta Vigo en présaison, Rodrigues a convaincu son entraîneur et prend de plus en plus de place. Sa direction l'a d'ailleurs fait resigner jusqu'en 2030, la vidéo montée à cette occasion le comparant à un diamant est suffisante pour illustrer la confiance placée en lui.

Que golaço de Diego Rodrigues 😱pic.twitter.com/hmuSsOQAK0 — B24 (@B24PT) July 19, 2025

Rodrigues est né et a grandi au Portugal. Formé au Vitória Guimaraes et à Braga, il a intégré le noyau A des Arcebispos (le surnom du Sporting Braga) et n'en finit plus d'impressionner. Le garçon est né d'un père belge lui aussi footballeur, Ronaldo Rodrigues, actif à Waregem, qui a quitté la Belgique pour continuer sa carrière au Portugal.





Diego Rodrigues dispose donc des deux nationalités sportives. Pour l'heure, il est toujours resté fidèle au Portugal, dont il a encore défendu les couleurs en novembre dernier avec les U21. La fédération belge s'est sans doute déjà renseignée sur son cas mais devra se montrer très convaincante pour le faire évoluer avec les Diables Rouges.