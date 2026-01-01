Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN
Photo: © photonews
Deviens fan de Gabon! 0

C'est une situation assez surréaliste que nous offre la fédération gabonaise de football. Un communiqué a en effet annoncé la dissolution du staff et la suspension de deux joueurs.

Pierre-Emerick Aubameyang crée la polémique au Gabon. Suite à l'élimination précoce de sa sélection à la CAN, l'attaquant de l'Olympique de Marseille avait quitté le groupe plus tôt que prévu. D'un commun accord entre l'OM et la fédération, il était rentré en Europe.

Mais visiblement, l'accord n'était pas si commun que cela, car la phase de poules terminée, le gouvernement gabonais a communiqué fermement à ce sujet... entre autres.

Aubameyang suspendu

Ainsi, le Ministère des sports a déclaré cette semaine "la dissolution du staff technique, la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre et la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang".

L'attaquant de 36 ans pourrait donc ne pas rejouer pour le Gabon, lui qui a inscrit 40 buts en 83 rencontres pour les Panthères. 


Du côté de l'OM, on se réjouit de l'élimination du Gabon : Aubameyang sera de retour pour disputer le Trophée des Champions face au PSG ce 8 janvier. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Gabon

Plus de news

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00
40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Caroca Cordero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Caroca Cordero

13:00
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

13:00
Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

12:20
Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

12:00
Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

11:31
Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

11:00
Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

10:30
Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

10:00
Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

09:30
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

20:00
2
Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

19:30
1
La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

19:00
1
🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

18:30
🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

18:00
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

17:30
Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

17:00
"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

16:30
De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

16:00
Il ne prendra aucun risque : la réponse énigmatique de Pep Guardiola sur le retour de Jérémy Doku

Il ne prendra aucun risque : la réponse énigmatique de Pep Guardiola sur le retour de Jérémy Doku

31/12/2025
La frustration grandit à Naples : le retour de Romelu Lukaku postposé

La frustration grandit à Naples : le retour de Romelu Lukaku postposé

31/12/2025
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: Ayew Dédé - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: Ayew Dédé - De Cat

31/12/2025
Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

31/12/2025
60 buts pour Marseille, plus de 100 matchs de Premier League : cadeau inattendu pour Carl Hoefkens

60 buts pour Marseille, plus de 100 matchs de Premier League : cadeau inattendu pour Carl Hoefkens

31/12/2025
Débouté par le CEPANI ? La réponse de DAZN à l'attention de la Pro League est tombée

Débouté par le CEPANI ? La réponse de DAZN à l'attention de la Pro League est tombée

31/12/2025
Seul Dender fait pire : plus encore qu'à Charleroi, Rik De Mil va devoir rectifier le tir Analyse

Seul Dender fait pire : plus encore qu'à Charleroi, Rik De Mil va devoir rectifier le tir

31/12/2025
Voici pourquoi l'Union Saint-Gilloise ne partira pas en stage hivernal

Voici pourquoi l'Union Saint-Gilloise ne partira pas en stage hivernal

31/12/2025
Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

31/12/2025
Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

31/12/2025
Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

31/12/2025
"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

31/12/2025
Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

31/12/2025
Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

31/12/2025

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved