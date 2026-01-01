Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

C'est une situation assez surréaliste que nous offre la fédération gabonaise de football. Un communiqué a en effet annoncé la dissolution du staff et la suspension de deux joueurs.

Pierre-Emerick Aubameyang crée la polémique au Gabon. Suite à l'élimination précoce de sa sélection à la CAN, l'attaquant de l'Olympique de Marseille avait quitté le groupe plus tôt que prévu. D'un commun accord entre l'OM et la fédération, il était rentré en Europe.

Mais visiblement, l'accord n'était pas si commun que cela, car la phase de poules terminée, le gouvernement gabonais a communiqué fermement à ce sujet... entre autres.

Aubameyang suspendu

Ainsi, le Ministère des sports a déclaré cette semaine "la dissolution du staff technique, la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre et la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang".

L'attaquant de 36 ans pourrait donc ne pas rejouer pour le Gabon, lui qui a inscrit 40 buts en 83 rencontres pour les Panthères.



Du côté de l'OM, on se réjouit de l'élimination du Gabon : Aubameyang sera de retour pour disputer le Trophée des Champions face au PSG ce 8 janvier.