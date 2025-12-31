Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

L'été prochain, cela fera quatre ans que Vincent Kompany a quitté Anderlecht. Même s'il revient encore régulièrement à Neerpede, le Sporting a appris à composer sans lui.

Est-il exagéré d'écrire qu'Anderlecht a appris à voler de ses propres ailes sans Vincent Kompany ? Ce qui est certain, c'est que Vince the Prince prenait énormément de place chez les Mauves. Et même trop, pour certains. Interrogé par Het Laatste Nieuws sur le sujet, Michael Verschueren se montre assez intéressant dans ses réponses.

Le nouveau président a travaillé avec Kompany lors de son premier passage et en garde un souvenir impérissable : "Anderlecht aurait-il progressé davantage si Vincent n'était pas parti ? Oui", affirme-t-il sans détour. "J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi compétent, d'aussi persuasif et d'aussi déterminé à réussir".

Des regrets inévitables

"Cet homme avait une vision et une expérience de haut niveau. Tous les ingrédients étaient là pour en faire quelque chose d'exceptionnel, en collaboration avec l'équipe", poursuit-il.

Les raisons exactes du départ de Kompany, nées de désaccords avec la direction, Verschueren ne les commentera pas. Mais il le concède : le potentiel de la collaboration est loin d'avoir été pleinement exploité. De quoi encore un peu plus laisser un goût de trop peu autour du Parc Astrid.



Depuis, Vincent Kompany a remporté trois trophées comme entraîneur et est en train d'écrire l'histoire avec le Bayern Munich. De son côté, Anderlecht attend toujours d'étoffer à nouveau son palmarès. Mais la nouvelle direction veut remettre le club sur les bons rails, elle a d'ailleurs reçu la bénédiction de Kompany.