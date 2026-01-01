La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

Jonathan Kindermans est déjà à pied d'œuvre à la RAAL. La nouvelle tête chercheuse des Loups veut contribuer à renforcer l'équipe pour la reprise.

Même s'il travaille en coulisse depuis quelques jours, Jonathan Kindermans a officiellement pris ses quartiers à l'Easi Arena aujourd'hui. L'ancien directeur sportif du Lierse a intégré la cellule scouting et recrutement des Loups.

Il collaborera avec Nicolas Frutos et Toni Turi : "D’un côté, il y a Frutos, le directeur sportif . Il est responsable de la philosophie, du style de jeu, des schémas tactiques, etc. De l’autre côté, Toni Turi, en tant que directeur général, est notamment chargé de la gestion des contrats".

"Il me revient, ainsi qu'aux nombreux recruteurs, de recruter et de donner mon avis, après quoi nous prendrons une décision collective. C’est plus défini qu’à Lierse, où j’étais responsable de tous les aspects sportifs", explique-t-il.

Les retrouvailles avec son formateur de père

Jonathan Kindermans est déjà à pied d'oeuvre pour permettre à la direction de renforcer le noyau. Les Louviérois reprendront le chemin de la compétition le 13 janvier avec un déplacement à l'Antwerp...où un certain Jean Kindermans est à la tête du centre de formation.



"Le mois dernier, j'ai battu mon frère Yannick lors de notre victoire chez les RSCA Futures avec le Lierse. J'espère en faire de même à l'Antwerp, même si cela ne sera pas facile vu leur état de forme", sourit le fils Kindermans.