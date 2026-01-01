10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

L'Antwerp avait besoin de diminuer ses dépenses et c'est que le club a fait. Bjorn Engels n'est plus dans l'effectif, le Belge quitte le club.

L'Antwerp va un peu mieux respirer ces derniers jours, même si personne ne s’en vante publiquement. Une décision importante, repoussée depuis longtemps, est en train d’aboutir.

Un flop en moins

Depuis 2021, Bjorn Engels fait partie de l’effectif anversois. À son arrivée, le défenseur belge devait être un pilier, recruté pour trois millions d’euros. Mais ça ne s’est pas déroulé comme prévu. Son aventure s’est transformée en parcours semé d’arrêt.

Les blessures ont rythmé son passage au club, au point de presque l’éteindre sportivement. Son dernier match remonte à février 2022... Pendant plus de deux ans, il a vécu entre l'infirmerie et le banc de l'équipe.

Au total, son passage aura coûté près de dix millions d’euros à l’Antwerp en incluant son transfert et son salaire. On comprend pourquoi la direction pourrait dire que c'est un soulagement. Selon La Gazzet van Antwerpen, c'est terminé.



Aujourd’hui âgé de 31 ans, Engels doit se relancer ailleurs. Sa fragilité physique refroidira plusieurs clubs et son mercato hivernal pourrait rester très calme.