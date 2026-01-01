Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

Le nom de Junior Diouf est cité par certains suiveurs de MLS du côté du RSC Anderlecht. Il s'agit d'un attaquant évoluant aux Grand Canyons Antilopes.

Junior Diouf (18 ans) va-t-il bientôt débarquer en Europe ? Selon le journaliste suiveur de la MLS Tom Bogert, le jeune attaquant sénégalais serait en tout cas dans le viseur de plusieurs clubs européens... dont le RSC Anderlecht.

Les Mauves auraient même selon Bogert déjà fait une offre pour Diouf, qui évolue actuellement aux Grand Canyon Antilopes, un club universitaire et formateur.

Un renfort pour le RSCA Futures ?

En NCAA, la division universitaire américaine, Junior Diouf fait sensation : il a inscrit 18 buts et délivré 6 passes décisives en 21 rencontres pour sa première saison. De quoi, probablement, en faire l'un des talents les plus convoités par la MLS.

Reste à savoir si le Sporting d'Anderlecht aurait bel et bien en tête de s'offrir ce talent sénégalais. On sait que les Mauve & Blanc cherchent un renfort offensif en vue de la seconde partie de saison, mais il est évident que Diouf arriverait en premier lieu pour intégrer le noyau U23.



Les priorités de l'équipe A sont un défenseur central et un attaquant d'expérience. Le dossier Diouf ne concerne donc pas vraiment Olivier Renard pour le moment, mais plutôt les responsables de l'académie du club.