Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Le carrousel des entraîneurs a ramené Ivan Leko sur le banc du Club de Bruges plus tôt que prévu. De son côté, La Gantoise est encore à la recherche de stabilité.

Depuis le départ d'Hein Vanhaezebrouck en juin 2024, La Gantoise est à la recherche de son fil rouge. Les changements structurels ont été nombreux en dehors du terrain, cela s'est également traduit dans le staff. Rik De Mil est déjà le quatrième coach depuis l'ère Vanhaezebrouck après Wouter Vrancken, Danijel Milicevic et Ivan Leko. Seul Vrancken a (à peine) tenu plus de six mois.

Ivan Leko était bien parti pour rester plus longtemps, mais l'appel du Club de Bruges a tout changé. Rejoindre l'ennemi régional était tentant. Car outre son passé de joueur et son premier passage comme coach au Jan Breydelstadion (riche d'un titre de champion), le Club est également à un stade bien plus poussé de son développement.

La Gantoise encore en pleine structuration

L'entraîneur croate en a justement parlé avec...Hein Vanhaezbrouck. Les deux hommes ont souvent croisé le fer en Pro League. Dans son interview accordée au Nieuwsblad, HVH explique avoir été en contact avec Leko après l'arrivée de ce dernier chez les Buffalos.

Leurs discussions ont confirmé ce que Vanhaezbrouck savait : "Il m’a dit que le conseil d’administration de Gand voulait tout faire différemment par rapport à la période où j'étais là". Gand voulait au plus vite se débarasser de "l'étiquette Vanhaezebrouck".



De quoi rappeler au grand Hein quelques conflits avec sa direction sur la fin de son mandat : "Toutes les propositions qui allaient dans le sens de mon approche ont été rejetées", se souvient-il. Cela a sans doute également conforté Ivan Leko dans son choix au moment d'accepter l'offre brugeoise.