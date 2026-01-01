Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

Christian Benteke est sans club depuis la fin de son contrat en MLS. Reviendra-t-il en Belgique cet hiver ?

Du haut de ses 35 ans, Christian Benteke a encore du football à offrir. DC United n'était vraisemblablement pas son dernier club. L'ancien Diable Rouge a même été cité à Anderlecht et au Club de Bruges cet hiver. Son agent Kismet Eris a toutefois rapidement démenti tout contact avec le Sporting et les Blauw en Zwart.

L'idée de voir Big Ben revenir en Belgique séduit toutefois Steven Defour. Sur le plateau de Sporza, l'ancien milieu de terrain estime que plusieurs équipes auraient à y gagner, 13 ans après son départ de Pro League pour Aston Villa.

"La grande force de Christian, c'est qu'il bonifie le jeu de ses coéquipiers. C'était clairement le cas avec les Diables Rouges. Il faisait de bonnes passes, conservait bien le ballon et était bon de la tête. Genk ou le Club de Bruges pourraient également en profiter", se souvient Defour.

Meilleur buteur de MLS devant Messi il y a un an

"À une époque, il était le premier attaquant des Diables Rouges, devant Lukaku. Il s'est déchiré le tendon d'Achille avant la Coupe du Monde ; sinon, il aurait été le premier attaquant au Brésil. Je pense que c'est un attaquant fantastique avec qui jouer", poursuit-il.

Genk, son dernier club belge, pourrait-il le rapatrier ? Le Racing a longtemps joué avec un point de fixation devant (d'abord Paul Onuachu puis Tolu Arokodare) mais doit composer avec un profil différent en la personne d'Oh Hyeon-gyu. Pour Defour, voir Benteke revenir dans le Limbourg serait une excellente nouvelle pour le club, mais il émet une réserve : "C'était une relation d'amour-haine, car il a manqué beaucoup de matchs. Il est allé à Aston Villa et c'est seulement là qu'il a vraiment brillé".