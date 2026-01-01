📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

Christian Benteke a trouvé un nouveau club après son passage aux États-Unis. L'ancien Diable Rouge s'engage aux Émirats arabes unis.

Benteke ne revient pas en Belgique mais rejoint Al Wahda FC, actuellement deuxième du championnat des Émirats arabes unis. Le club a annoncé officiellement son arrivée sur ses réseaux sociaux. Son contrat s'était terminé à D.C. United, où il était devenu l'un des meilleurs attaquants.

Dans son communiqué, Al Wahda explique que ce recrutement s'inscrit dans sa stratégie de renforcement pour la suite de la compétition. La direction du club a accueilli Benteke en lui souhaitant beaucoup de succès dans son nouvel environnement.

Réaction de Benteke

Benteke a déclaré être satisfait de son choix. "Je suis heureux d’être ici et je veux faire de mon mieux pour contribuer aux ambitions du club", a-t-il dit. L'attaquant a hâte d'apporter son expérience dans un championnat qui attire de plus en plus de joueurs internationaux ces dernières années.

Son arrivée devrait donner plus de force offensive à Al Wahda dans la course au titre. Benteke est prêt à jouer, l'ancien Diable Rouge s'adapte très vite.

Avec ce transfert, Benteke commence un nouveau chapitre après trois ans et demi aux États-Unis. Ses matches ne seront pas diffusés sur les chaînes belges, mais on gardera quand même un œil sur lui.



