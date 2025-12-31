🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire
Photo: © photonews
Depuis l'été dernier, Moussa Djenepo évolue en Iran. Avec un peu de recul sur sa carrière, le voici qui sort un documentaire sur son parcours depuis tout petit.

Moussa Djenepo n'avait pas encore 20 ans lorsqu'Olivier Renard l'a déliché au Mali pour 50 000 euros. Le petit ailier gauche a rapporté gros aux Rouches mais nétait plus tout à fait le même joueur depuis son retour en bords de Meuse.

L'été dernier, il était sur une voie de garage et a donc définitivement quitté le club. Répondant à l'appel de Ricardo Sa Pinto, il a rejoint le championnat iranien. Mais il ne joue presque pas à Esteghlal (une seule titularisation depuis son arrivée).

Désireux de partager ce qu'il a sur le coeur, Moussa Djenepo a décidé de sortir un documentaire sur son parcours. "Le Numéro 12 du Destin" brasse très large, de son enfance à Bamako à ses derniers moments durs, en passant par ses premiers pas sur le vieux continent et son transfert à 15 millions à Southampton.

De la fierté et des fragilités

Le teaser dévoilé montre ainsi pas mal de souvenirs du Standard, où il a sans doute vécu les meilleures années de sa carrière. Car avant son deuxième passage rempli de doutes, Djenepo était cet ailier virevoltant, capable de faire la différence sur son flanc gauche.

Les célébrations de la victoire en Coupe de Belgique (le seul trophée de sa carrière jusqu'à présent) sont ainsi en bonne place dans le documentaire, projeté en avant-première dans un cinéma de Bamako.

