Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

Le Burkina Faso s'est qualifié pour les 8e de finale de la CAN. Mais les Etalons pourraient bien être privés d'Hervé Koffi pour la suite de la compétition.

Le Burkina Faso a validé son ticket pour les 8e de finale de la CAN, prenant 6 points sur 9 dans le groupe E en battant le Soudan et la Guinée Equatoriale. Les Etalons burkinabés ont terminé deuxièmes de leur poule, derrière l'Algérie.

Mais pour la suite de la compétition, le Burkina Faso pourrait bien être privé d'un élément important : Hervé Koffi. Le portier est sorti blessé à la mi-temps, après s'être plaint d'une gêne en première période. Il avait notamment concédé un penalty face au Soudan (manqué par l'attaquant adverse).

Hervé Koffi blessé pour les 8e de finale ?

Le Burkina Faso ignore encore actuellement quel adversaire l'attend en 8e de finale mais sait déjà qu'il s'agira d'un gros morceau : ce sera le Sénégal, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire pour les Etalons. La blessure de Koffi est donc une mauvaise nouvelle.

Hervé Koffi, 29 ans, évolue cette saison à Angers, en prêt depuis le RC Lens. Il est titulaire indiscutable en Ligue 1, après avoir peiné à s'imposer chez les Sang & Or.



L'ancien gardien du Sporting Charleroi, formé à Lille, avait quitté le Mambourg en 2024 pour le Racing Lens contre 2,5 millions d'euros.