"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

Utrecht n'est plus aussi en veine que la saison dernière en Eredivisie. Ron Jans vit sans doute ses derniers mois au club...et sur un banc de touche.

Au Standard, Ron Jans n'avait tenu que 12 matchs lors de la saison 2012/2013. Il a ensuite passé quatre ans sur le banc de Groningen, effectué une pige comme directeur sportif, mis les voiles sur Cincinnati en 2019, avant de revenir au pays un an plus tard. Depuis deux ans et demi, il est l'entraîneur du FC Utrecht.

La saison dernière, il a emmené l'équipe à la quatrième place du classement. Utrecht dispute donc l'Europa League cette saison mais n'y a décroché qu'un bilan de 1 sur 18 et sera donc sous pression lors du premier match européen...contre Genk. D'autant plus qu'en championnat, la situation est également moins brillante que la saison dernière.

Ses six derniers mois comme entraîneur ?

L'ancien entraîneur des Rouches fait encore parler de lui au travers de prises de parole assez hautes en couleur en conférence de presse. Mais le Néerlandais de 67 ans arrive dans ses six derniers mois de contrat à Utrecht. Un départ est tout sauf à exclure...de même que la retraite.

"Je pense sérieusement à arrêter", explique-t-il sur les réseaux sociaux du club. "Je ne sais juste pas encore quand. Mais j'arrêterai un jour, et beaucoup de gens seront contents. Enfin, peut-être pas tant que ça".





Les derniers résultats semblent assez pesants : "On traîne cette tension et ce stress avec soi, avec l'expérience. Mais on a traversé deux mois difficiles, et ça fait mal. On s'inflige surtout cette souffrance à soi-même".