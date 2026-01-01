Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

L'année nouvelle pourrait bien débuter sur une démission en Premier League. La presse anglaise annonce que Enzo Maresca devrait quitter ses fonctions.

Les fêtes sont synonymes... de football en Angleterre : on joue déjà ce 1er janvier, et quatre rencontres sont au programme en Premier League. Chelsea, par contre, a joué ce mardi et ne jouera pas avant dimanche.

Et les Blues pourraient bien disputer ce premier match de 2026 avec un nouvel entraîneur à la barre. En effet, selon de multiples médias anglais, y compris les très sérieux Guardian et Times, Enzo Maresca devrait démissionner.

Maresca va quitter Chelsea

L'entraîneur de Chelsea serait en froid avec sa direction. Les relations entre Maresca et ses dirigeants seraient "totalement rompues" depuis une déclaration datant d'il y a quelques semaines et de la victoire des Blues contre Everton (2-0).

Enzo Maresca avait alors déclaré qu'il vivait en ce moment "ses pires heures au club", et ce alors que Chelsea est d'ores et déjà largué dans la course au titre avec 15 points de retard sur Arsenal, leader du championnat.



En cas de départ, Maresca aurait plusieurs options : on le cite du côté de Manchester United pour remplacer Ruben Amorim... mais aussi de Manchester City en cas de départ de Pep Guardiola en fin de saison.