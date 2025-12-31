La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

L'ensemble de la rédaction de Walfoot.be vous souhaite un excellent réveillon de Nouvel An, et une merveilleuse année 2026.

Nous y sommes. Dans quelques heures, les douze derniers coups de l'année retentiront, marquant la fin de l'année 2025 et, surtout, le début de 2026. Une année que nous vous souhaitons pleine de bonheur, sur le terrain comme en dehors.

2026 sera évidemment marquée par la Coupe du Monde. Le grand rendez-vous de l'été se tiendra du 11 juin au 19 juillet, à cheval sur le Mexique, le Canada et les Etats-Unis. Les Diables Rouges seront-ils de la grande finale au MetLife Stadium de New York ? Nous en sommes (très) loin : mais c'est aussi cela, la beauté de l'an neuf : tout reste à écrire.

Un grand cru à venir ?

En ce qui concerne le football de club, l'année s'annonce là aussi passionnante. Nous vous souhaitons ainsi que votre équipe favorite continue à vous faire vibrer et fasse mieux que la saison dernière (ou du moins aussi bien, si vous êtes supporter de l'Union Saint-Gilloise).

Mais bien plus important que ces considérations footballistiques, nous vous souhaitons l'essentiel : l'épanouissement personnel. Que 2026 soit synonyme pour vous et ceux qui vous sont chers de joie, bonheur et bonne santé.

L'ensemble de la rédaction de Walfoot.be vous souhaite, à toutes et tous, un excellent réveillon de Nouvel An, et une très belle année 2026. Rendez-vous dès le premier janvier sur notre site internet pour découvrir l'actualité du football belge et des Diables.



