Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

L'année nouvelle est là, et ce depuis un bon moment déjà à l'autre bout du monde. On a en effet déjà joué au football en Nouvelle-Zélande, et un Belge était impliqué.

Des rencontres ont en effet déjà eu lieu cette nuit à 5 heures heure belge, en Nouvelle-Zélande. Le tout premier match de football de l'année 2026 a opposé Auckland aux Newcastle Jets, en A-league australienne, et un Belge y a participé.

Du côté d'Auckland, on retrouve en effet un certain Louis Verstraete (26 ans), ancien milieu de terrain de Beveren, de l'Antwerp ou encore La Gantoise. Il est titulaire indiscutable au Auckland FC cette saison, et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Verstraete battu

Une rencontre perdue (1-3) contre Newcastle, malgré l'infériorité numérique de l'adversaire après seulement vingt minutes de jeu.

Suite à cette défaite, Auckland pourrait être dépassé au classement par le Sydney FC et donc perdre le leadership en A-League.



Louis Verstraete évolue en Nouvelle-Zélande depuis septembre 2024. En fin de contrat en juin prochain, il a d'ores et déjà déclaré qu'il souhaitait faire son retour en Europe après cette saison.