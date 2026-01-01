Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Jupiler Pro League devient de plus en plus jeune. Selon l'économiste du sport Wim Lagae, ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une pression financière et d'évolutions structurelles au sein du football belge.

L'âge moyen des joueurs de Pro League a diminué d'un an au cours des cinq dernières saisons, il est désormais de 24,4 ans. De plus en plus d'adolescents gagnent du temps de jeu. L'économiste Wim Lagae n'est guère surpris : " Un transfert peut parfois sauver toute une année de revenus", analyse-t-il dans Het Belang van Limburg.

La nécessité de respecter les règles du fair-play financier joue un rôle majeur à cet égard. Le réglement est de plus en plus strict. Le rapport entre la masse salariale et les revenus opérationnels est passé de 90 à 80 % et va bientôt atteindre 70 %. Les clubs doivent donc réduire davantage leurs dépenses.

Roulez jeunesse

Lagae confirme que la rupture du contrat télévisuel joue également un rôle non-négligeable. "Les clubs n'ont actuellement aucune certitude concernant les droits télévisuels". Une instabilité qui devrait pousser plus d'un dirigeant à vendre des cadres de leur équipe.

Les transferts sortants les plus coûteux confirment l'appetit des grands championnats européens pour les jeunes entre 18 et 24 ans. Les clubs misent donc davantage sur des profils jeunes. "La Gantoise a pu couvrir une grande partie de la facture corona grâce au transfert sortant de Jonathan David en 2020.  Pareil pour le départ de Jérémy Doku à Anderlecht", rappelle Wim Lagae.


Pour rendre ces transferts possibles, les jeunes joueurs doivent être visibles. Le coût salarial plus bas de ces profils rend ce mode de gestion d'autant plus rentable. Selon Lagae, le football belge évolue dans la même direction que d'autres sports. La formation des jeunes, le recrutement et le scouting deviennent de plus en plus importants. Quitte à laisser quelques trentenaires encore en bonne forme sur le carreau.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

17:30
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

19:00
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

13:00
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

11:31
Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

11:00
40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

14:30
Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

14:00
Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

12:20
Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

12:00
Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

10:30
Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

10:00
Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

09:30
Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

31/12/2025
1
🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

31/12/2025
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

31/12/2025
De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

31/12/2025
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

31/12/2025
2
Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

31/12/2025
La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

31/12/2025
1
🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

31/12/2025

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved