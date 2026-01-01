Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

La Jupiler Pro League devient de plus en plus jeune. Selon l'économiste du sport Wim Lagae, ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une pression financière et d'évolutions structurelles au sein du football belge.

L'âge moyen des joueurs de Pro League a diminué d'un an au cours des cinq dernières saisons, il est désormais de 24,4 ans. De plus en plus d'adolescents gagnent du temps de jeu. L'économiste Wim Lagae n'est guère surpris : " Un transfert peut parfois sauver toute une année de revenus", analyse-t-il dans Het Belang van Limburg.

La nécessité de respecter les règles du fair-play financier joue un rôle majeur à cet égard. Le réglement est de plus en plus strict. Le rapport entre la masse salariale et les revenus opérationnels est passé de 90 à 80 % et va bientôt atteindre 70 %. Les clubs doivent donc réduire davantage leurs dépenses.

Roulez jeunesse

Lagae confirme que la rupture du contrat télévisuel joue également un rôle non-négligeable. "Les clubs n'ont actuellement aucune certitude concernant les droits télévisuels". Une instabilité qui devrait pousser plus d'un dirigeant à vendre des cadres de leur équipe.

Les transferts sortants les plus coûteux confirment l'appetit des grands championnats européens pour les jeunes entre 18 et 24 ans. Les clubs misent donc davantage sur des profils jeunes. "La Gantoise a pu couvrir une grande partie de la facture corona grâce au transfert sortant de Jonathan David en 2020. Pareil pour le départ de Jérémy Doku à Anderlecht", rappelle Wim Lagae.



Pour rendre ces transferts possibles, les jeunes joueurs doivent être visibles. Le coût salarial plus bas de ces profils rend ce mode de gestion d'autant plus rentable. Selon Lagae, le football belge évolue dans la même direction que d'autres sports. La formation des jeunes, le recrutement et le scouting deviennent de plus en plus importants. Quitte à laisser quelques trentenaires encore en bonne forme sur le carreau.