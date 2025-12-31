🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

Aston Villa a mordu la poussière à Arsenal, hier soir. Gabriel Magalhães en a profité pour gentiment se moquer d'Amadou Onana après la rencontre.

On le sait, Amadou Onana n'est jamais le dernier à faire le show après une victoire de son équipe. Mais hier, il n'avait pas le coeur à faire la fête après la défaite 4-1 à Arsenal. Le Diable Rouge est d'ailleurs resté au vestaire à la mi-temps, se faisant remplaçer suite à un petit problème physique.

En son absence, Aston Villa a pris l'eau, encaissant quatre buts en une demi-heure. La première défaite en douze matchs des Villans tombe mal, elle les relègue à six points de la tête du championnat, occupée par leur adversaire d'hier soir.

Arsenal remet les choses au clair

Pour marquer le coup, Gabriel Magalhães s'est approprié une célébration fétiche d'Onana. Le défenseur d'Arsenal n'est pas passé à côté du geste de notre compatriote lors des dernières victoires de son équipe, à savoir symboliquement mimer de mettre les trois points dans sa poche et refermer cette dernière à double tour.

Tout sourire, le Brésilien a à son tour montré toute sa joie d'avoir sécurisé les trois points en les enfermant lui aussi dans sa poche. Un petit geste dont le destinataire ne fait pas le moindre doute.

Les deux hommes s'étaient déjà croisés au début du mois. C'est Amadou Onana qui avait quitté la rencontre avec le sourire aux lèvres grâce à la victoire 2-1 des siens. Gabriel Magalhães n'attendait que de pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce.

