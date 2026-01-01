Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

À intervalle régulier, Transfermarkt met à jour les valeurs marchandes des joueurs du monde entier. Récemment, une update marquante a été faite concernant les gardiens de but belges.

Récemment, Transfermarkt a ainsi revu à la baisse la valeur marchande de Thibaut Courtois, désormais âgé de 33 ans et dont la valeur est donc moindre au fil du temps. Le portier du Real Madrid est désormais estimé à 18 millions d'euros, contre 25 millions il y a un an.

Dans l'autre sens, un gardien de but belge a vu sa valeur exploser. Il y a un an, Senne Lammens ne valait que 4,5 millions d'euros ; l'été dernier, sa valeur était estimée à 9 millions... et désormais, le portier de Manchester United, transféré pour 21 millions d'euros, est évalué à 25 millions.

Il est donc le n°1 belge à son poste en ce qui concerne la valeur marchande. Courtois est deuxième, et le troisième n'est pas une surprise : il s'agit de Mike Penders, évalué à 5 millions d'euros en début d'année, et désormais listé à 15 millions d'euros.

Courtois reste cependant n°1 entre nos perches... mais aussi sur le plan historique : le portier du Real Madrid a été évalué par le passé à 75 millions d'euros, ce qui en fait le gardien le plus "cher" de tous les temps.



Simon Mignolet et Koen Casteels, de leur côté, ont un jour été évalués à 14 millions d'euros. Mais rappelons qu'à l'époque de gardiens comme Jean-Marie Pfaff ou Michel Preud'homme, les "valeurs marchandes" n'existaient pas...