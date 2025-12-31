Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Âgé de 33 ans, Laurens De Bock continue à prendre plaisir dans le football amateur. Il a ainsi rempilé dans son club de Kalken

En janvier dernier, Laurens De Bock était sans club depuis six mois suite à son départ du club grec d'Atromitos l'été précédent. Il a fini par revenir à ses racines, signant à Kalken, le club où il a tapé ses premiers ballons à l'âge de cinq ans, à la fin du siècle dernier.

25 ans plus tard, le gamin du coin est revenu en périphérie gantoise avec une belle carrière : près de 180 matchs avec le Club de Bruges, 30 rencontres de Coupe d'Europe, un passage express à Sunderland (alors en League One) et trois apparitions sur le banc des Diables Rouges en 2012 et 2014 (aucune montée au jeu).

Toujours le feu sacré

De quoi faire la fierté du KFC Ho Kalken, qui évolue en D2 VV après la montée de l'été dernier. Brassard de capitaine autour du bras, De Bock n'a pas manqué la moindre minute cette saison et prend son pied sur le flanc droit.

Preuve en est, il a même signé un nouveau contrat et continuera donc d'arpenter les pelouses de D2 Amateurs. Pour un promu, Kalken a le vent en poupe avec cette belle quatrième place, dix points derrière Mandel United.



Après avoir tiré un trait sur sa carrière professionnelle à son départ de Grèce, Laurens De Bock partage désormais ses activités footballistiques avec un travail de mécanicien.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
D2 amateurs A
D2 amateurs A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

18:00
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

17:30
"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

16:30
De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

16:00
Il ne prendra aucun risque : la réponse énigmatique de Pep Guardiola sur le retour de Jérémy Doku

Il ne prendra aucun risque : la réponse énigmatique de Pep Guardiola sur le retour de Jérémy Doku

15:30
La frustration grandit à Naples : le retour de Romelu Lukaku postposé

La frustration grandit à Naples : le retour de Romelu Lukaku postposé

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: Ayew Dédé - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: Ayew Dédé - De Cat

14:00
Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

14:31
60 buts pour Marseille, plus de 100 matchs de Premier League : cadeau inattendu pour Carl Hoefkens

60 buts pour Marseille, plus de 100 matchs de Premier League : cadeau inattendu pour Carl Hoefkens

14:00
Débouté par le CEPANI ? La réponse de DAZN à l'attention de la Pro League est tombée

Débouté par le CEPANI ? La réponse de DAZN à l'attention de la Pro League est tombée

13:30
Seul Dender fait pire : plus encore qu'à Charleroi, Rik De Mil va devoir rectifier le tir Analyse

Seul Dender fait pire : plus encore qu'à Charleroi, Rik De Mil va devoir rectifier le tir

13:00
Voici pourquoi l'Union Saint-Gilloise ne partira pas en stage hivernal

Voici pourquoi l'Union Saint-Gilloise ne partira pas en stage hivernal

12:40
Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

12:20
Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

12:00
Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

11:30
"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

11:00
Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

10:30
Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

10:00
Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver

Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver

09:30
Pas une minute en championnat cette saison : un Diable Rouge proche d'enfin faire son retour

Pas une minute en championnat cette saison : un Diable Rouge proche d'enfin faire son retour

09:00
Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

08:30
Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

08:00
L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

07:40
Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

07:20
Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

07:00
Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

23:20
Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

23:01
Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

22:40
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

22:25
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

22:00
"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

21:40
1
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

21:20
Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

20:00
Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

20:40
🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

20:20

Plus de news

Les plus populaires

D2 amateurs A

 Journée 17
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 09/01 Wetteren-Kwatrecht Wetteren-Kwatrecht
FC Lebbeke FC Lebbeke 10/01 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
KV Malines KV Malines 10/01 FC Gullegem FC Gullegem
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 10/01 Racing Club Gent Racing Club Gent
Mandel United Mandel United 10/01 Sp. Petegem Sp. Petegem
Westhoek Westhoek 11/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 11/01 Hamme VW Hamme VW
KM Torhout KM Torhout 11/01 SV Oostkamp SV Oostkamp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved