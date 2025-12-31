Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

Âgé de 33 ans, Laurens De Bock continue à prendre plaisir dans le football amateur. Il a ainsi rempilé dans son club de Kalken

En janvier dernier, Laurens De Bock était sans club depuis six mois suite à son départ du club grec d'Atromitos l'été précédent. Il a fini par revenir à ses racines, signant à Kalken, le club où il a tapé ses premiers ballons à l'âge de cinq ans, à la fin du siècle dernier.

25 ans plus tard, le gamin du coin est revenu en périphérie gantoise avec une belle carrière : près de 180 matchs avec le Club de Bruges, 30 rencontres de Coupe d'Europe, un passage express à Sunderland (alors en League One) et trois apparitions sur le banc des Diables Rouges en 2012 et 2014 (aucune montée au jeu).

Toujours le feu sacré

De quoi faire la fierté du KFC Ho Kalken, qui évolue en D2 VV après la montée de l'été dernier. Brassard de capitaine autour du bras, De Bock n'a pas manqué la moindre minute cette saison et prend son pied sur le flanc droit.

Preuve en est, il a même signé un nouveau contrat et continuera donc d'arpenter les pelouses de D2 Amateurs. Pour un promu, Kalken a le vent en poupe avec cette belle quatrième place, dix points derrière Mandel United.







Après avoir tiré un trait sur sa carrière professionnelle à son départ de Grèce, Laurens De Bock partage désormais ses activités footballistiques avec un travail de mécanicien.