"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

Joshua Zirkzee vit des moments difficiles à Manchester United. Gary Neville ne comprend pas la gestion de Ruben Amorim.

Du côté d'Anderlecht, Joshua Zirkzee était déjà parfois une énigme. VIncent Kompany avait toutefois réussi à tirer le meilleur de lui. Le Néerlandais en avait profité pour s'ouvrir les portes de la Serie A, avant de signer à Manhcester United. Mais à Old Traford, sa situation interpelle.

Zirkzee n'a débuté que quatre matchs de Premier League cette saison. Mardi, il était titulaire face à Wolverhampton et a joliment ouvert le score en première mi-temps. Mais il n'est pas remonté sur le terrain pour le deuxième acte, se faisant remplacer au repos.

Joshua Zirkzee goal for Man United vs Wolves🔥🔥🔥 #MUNWOLpic.twitter.com/xw2D6BZguW — Wins (@WinsLFC) December 30, 2025

La tactique d'Amorim ne passe pas

Sur la BBC, Gary Neville a fait part de son incompréhension : "Si Zirkzee n'était pas blessé et que c'était purement un changement tactique, alors c'était un très mauvais changement. Zirkzee n'est en rien Eric Cantona, mais il devait rester sur le terrain en raison de sa force physique et de sa présence. Et il avait marqué. Vous ne pouviez pas le remplacer. J'espère pour Ruben Amorim qu'il était blessé”.

Pourtant, l'entraîneur portugais confirme qu'il s'agissait bel et bien d'un changement tactique : “Nous avons eu des difficultés face à leurs milieux de terrain, et parfois il vaut mieux attaquer avec moins d'hommes”, a-t-il expliqué à Sky Sports.





Avec son entrejeu renforcé et son attaque amoindrie, United n'est pas parvenu à faire la différence en seconde mi-temps, devant se contenter de ce score de 1-1 face au dernier de Premier League. Les Red Devils restent sixièmes au classement.