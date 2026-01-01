Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

L'Ouganda a été éliminé de la CAN après s'être incliné face au Nigeria. Une rencontre lors de laquelle Paul Put, le sélectionneur belge de l'Ouganda, a dû faire monter au jeu deux gardiens de but en plus de son titulaire habituel !

L'Ouganda s'est incliné 3 buts à 1 face au Nigeria lors de la troisième journée de phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite synonyme d'élimination pour les hommes de Paul Put, qui n'ont pris qu'un point face à la Tanzanie.

Mais Put n'a certainement pas été aidé par les circonstances. Le sélectionneur de l'Ouganda a en effet été forcé de faire entrer son deuxième gardien... puis son troisième.

Le troisième gardien de l'Ouganda monte au jeu

Le titulaire habituel, Denis Oyango (40 ans), gardien réserviste des Mamelodi Sundowns, s'est foulé la cheville en première période. S'il est parvenu à tenir sa place jusqu'à la pause, il a été remplacé à la mi-temps par Salim Magoola (30 ans), portier de Richards Bay, en D1 sud-africaine également.

Mais Magoola n'est pas resté bien longtemps sur la pelouse : après dix minutes, il était exclu pour avoir pris un ballon en mains en dehors de ses 16 mètres. Paul Put, fait rare, a donc dû faire rentrer son troisième gardien de but.



C'est donc Nafian Alionzi (29 ans), gardien de but de Mechal, en D1... éthiopienne, qui a terminé la rencontre. S'il n'a pas commis de grosse erreur, Alionzi n'a pas pu empêcher la défaite et l'élimination des siens. Il disputait là sa 9e rencontre avec l'Ouganda.