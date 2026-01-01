L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren
Photo: © photonews
Michael Verschueren veut contribuer à remettre Anderlecht tout en haut du football belge. Pour cela, le Sporting compte notamment sur le flair d'Olivier Renard.

Depuis sa première intronisation comme directeur sportif d'Anderlecht en novembre 2018, Michael Verschueren a vu le football belge évoluer : " La réalité, c'est que le Club de Bruges est devenu encore plus fort, tant sur le plan sportif que financier. Et l'Union a su s'imposer. La concurrence est devenue plus féroce", reconnaît-il dans Het Laatste Nieuws.

Tandis que Genk demeure dans un état de forme cyclique, Unionistes et Brugeois ont su trouver une certaine régularité au sommet du football belge. Anderlecht n'a plus remporté de titre de champion depuis 2017 mais compte bien revenir dans le débat.

"La tâche n'est certainement pas devenue plus facile. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Je dis toujours : regardez l'Union. Son succès actuel est-il dû à l'argent ? Ou à une vision claire et à la constitution d'une équipe compétente ?", poursuit Verschueren.

Se donner les moyens de ses ambitions

A l'image de ce qui se fait au Parc Duden, Olivier Renard tente lui aussi de faire venir des joueurs issus de championnats moins médiatisés et présentant une belle marge de progression. Mais le directeur sportif est arrivé sous l'ancienne direction, à l'initiative de Wouter Vandenhaute, avec qui Verschueren et Kenneth Bornauw ne s'entendaient guère. Cela pourrait-il lui porter préjudice dans les mois à venir ?


"S’il fait bien son travail, Renard n’est pas un homme de Vandenhaute. Il sera un bon directeur sportif. Point final. Cela deviendra évident dans les prochains mois, mais je tiens à souligner que je n’ai absolument aucun problème avec Olivier Renard", rassure Michael Verschueren.

01/01:

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

18:00
De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

19:00
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

13:00
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00
40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

14:30
Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

14:00
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

12:20
Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

12:00
Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

11:31
Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

11:00
Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

10:30
Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

10:00
Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

09:30
Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

31/12/2025
1
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

31/12/2025
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

31/12/2025
2
🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

31/12/2025
La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

31/12/2025
1
🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

31/12/2025
"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

31/12/2025
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: Ayew Dédé - De Cat

31/12/2025

