L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

Michael Verschueren veut contribuer à remettre Anderlecht tout en haut du football belge. Pour cela, le Sporting compte notamment sur le flair d'Olivier Renard.

Depuis sa première intronisation comme directeur sportif d'Anderlecht en novembre 2018, Michael Verschueren a vu le football belge évoluer : " La réalité, c'est que le Club de Bruges est devenu encore plus fort, tant sur le plan sportif que financier. Et l'Union a su s'imposer. La concurrence est devenue plus féroce", reconnaît-il dans Het Laatste Nieuws.

Tandis que Genk demeure dans un état de forme cyclique, Unionistes et Brugeois ont su trouver une certaine régularité au sommet du football belge. Anderlecht n'a plus remporté de titre de champion depuis 2017 mais compte bien revenir dans le débat.

"La tâche n'est certainement pas devenue plus facile. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Je dis toujours : regardez l'Union. Son succès actuel est-il dû à l'argent ? Ou à une vision claire et à la constitution d'une équipe compétente ?", poursuit Verschueren.

Se donner les moyens de ses ambitions

A l'image de ce qui se fait au Parc Duden, Olivier Renard tente lui aussi de faire venir des joueurs issus de championnats moins médiatisés et présentant une belle marge de progression. Mais le directeur sportif est arrivé sous l'ancienne direction, à l'initiative de Wouter Vandenhaute, avec qui Verschueren et Kenneth Bornauw ne s'entendaient guère. Cela pourrait-il lui porter préjudice dans les mois à venir ?



"S’il fait bien son travail, Renard n’est pas un homme de Vandenhaute. Il sera un bon directeur sportif. Point final. Cela deviendra évident dans les prochains mois, mais je tiens à souligner que je n’ai absolument aucun problème avec Olivier Renard", rassure Michael Verschueren.