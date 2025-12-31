La frustration grandit à Naples : le retour de Romelu Lukaku postposé

Romelu Lukaku commence à trouver le temps long à l'infirmerie. Il devra continuer à prendre son mal en patience.

En se blessant gravement à la cuisse lors d'un match de présaison, Romelu Lukaku a fait plonger l'enthousiasme des supporters de Naples, qui attendaient de reconstituer le duo mythique avec Kevin De Bruyne, lui aussi blessé depuis lors.

Ces dernières semaines, leur enthousiasme pour Big Rom est toutefois revenu, en même temps que le principal concerné avec le groupe. Mais toujours pas d'apparition sur une feuille de match.

Lukaku doit prendre son mal en patience

Initialement attendu pour la Supercoupe, Big Rom a été important pour le groupe en faisant le voyage en Arabie Saoudite, mais il n'était pas encore en mesure de prendre place sur le banc. Aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport rapporte que son retour est encore un peu plus postposé.

Le quotidien italien rapporte que sa cuisse n'est pas encore suffisamment remise, ce qui lui fera manquer les deux à trois prochaines semaines de compétition contre la Lazio (4/1), Vérone (7/1) et l'Inter (11/1).

Il pourrait effectuer son retour contre Parme le 14 janvier. Mais ce n'est pas encore certain : "Il faudra voir l'évolution de sa forme physique. Naples ne veut prendre aucun risque avec sa blessure et souhaite minimiser les risques de rechute", conclut la Gazzetta. On ne saurait en vouloir au staff médical, surtout en cette année de Coupe du Monde.