De quoi faire resurgir de tristes souvenirs de l'ère 777 : le premier match amical du Standard est fixé

Comme tous les autres clubs de Pro League, le Standard a quelques jours de repos avant le stage hivernal. L'équipe se testera en match amical face à une équipe qui figurait dans sa galaxie il n'y a pas si longtemps.

Après la tension résultant de la défaite contre Saint-Trond et de cette stupide carte rouge pour Timothé Nkada alors que l'équipe menait au score, ces quelques jours de repos sont les bienvenus au Standard.

Les Rouches reprendront ensuite le boulot à l'occasion du stage, qui se tiendra à Lagos (Portugal) du 4 au 10 janvier. Qui dit stage, dit souvent match amical pour permettre de garder le rythme sur place. Un adversaire est ainsi déjà connu.

Comme on se retrouve

Comme le rapporte Sporza, le Standard clôturera son stage avec un match amical contre le Hertha Berlin le vendredi 9 janvier, la veille du retour en Belgique. Le Hertha, un nom qui n'est pas inconnu des supporters liégeois.

Le club allemand, actuel sixième de deuxième division allemande, avait en effet également été repris par 777 Partners. L'équipe berlinoise avait d'ailleurs servi d'adversaire lors du fan day d'il y a deux ans à Sclessin (le match s'était conclu sur le score de 1-1, avec une égalisation tardive de Denis Dragus).



Simple coïncidence de voir les deux équipes se retrouver sur le terrain alors qu'elles tentent de tirer un trait sur l'ère 777 ? Le Standard aura en tout cas intérêt à bien répéter ses gammes avant de reprendre par des matchs contre Charleroi, La Gantoise, Anderlecht, le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et Genk.