"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

Comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le football professionnel. Cela se remarque notamment au sein du staff des Diables Rouges.

Lorsque Rudi Garcia a débuté sa carrière d'entraîneur, au milieu des années '90, les premiers exemplaires de GSM faisaient leur apparition sur le marché et faisaient la fierté de quelques technophiles. 30 ans plus tard, la technologie, et en particulier l'IA, est au coeur de l'innovation du football. Le staff des Diables Rouges ne résiste pas à cette évolution.

Steven Probst, Health & Performance Manager de la fédération, s'est penché dans Het Laatste Nieuws sur le 'cerveau numérique' qui multiplie des possibilités d'analyses de l'équipe. Probst est à la tête d'une équipe composée de trois spécialistes en sciences du sport, trois analystes en science des données, et autant d'analystes vidéo à temps plein.

Les staffs sont de plus en plus étoffés...et de plus en plus connectés

Les programmes utilisés ont bien grandi ces dernières années. Exemple concret à partir de questions posées en vue du premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde contre l’Égypte : "Comment se déroulent les combinaisons offensives de l’Égypte, par exemple, lorsque son joueur vedette Mohamed Salah est sur le terrain avec le milieu X ? En quoi est-ce différent lorsque le milieu Y entre en jeu ? Quels schémas se révèlent ? Quels sont leurs points faibles en défense ? Quand l’Égypte met-elle la pression et quand ne le fait-elle pas ?".

L'intelligence artificelle ne remplacera jamais l'oeil d'un entraîneur, qui repasse d'ailleurs sur tous les diagnostics artificiels, mais aide les staffs à pouvoir se consacrer à plus de tâches : "L'analyse ne prend plus que quelques minutes, alors qu'auparavant, elle nécessitait des heures, voire des jours", confirme Steven Probst.



Le milieu du football a beau encore parfois appréhender les datas avec une certaine hostilité, les informations récoltées peuvent, si elles sont bien interprétées, être très utiles : "L'IA peut reconnaître des schémas beaucoup plus difficiles à déceler pour un humain. Le cerveau humain a ses limites. L'IA peut effectuer un nombre infini d'analyses et comparer de nombreux paramètres. Par conséquent, elle peut identifier des éléments pratiquement impossibles à détecter pour un analyste vidéo, par exemple".