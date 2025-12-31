Il ne prendra aucun risque : la réponse énigmatique de Pep Guardiola sur le retour de Jérémy Doku

Jérémy Doku est toujours sur la touche à Manchester City. Pep Guardiola n'a pas voulu en dire beaucoup plus sur son état.

Comme chaque année à cette période, le rythme des matchs s'accélère en Premier League, et celui des conférences de presse également. Dans sa prise de parole à la veille du déplacement à Sunderland, Pep Guardiola a été interrogé sur Jérémy Doku.

Le Diable Rouge est sur la touche depuis le début du mois suite à une blessure musculaire, il a manqué les trois dernières rencontres de Premier League, sans que la date de son retour attendu n'ait été communiquée.

Encore dans l'indécision

"Il est possible qu'il revienne, peut-être", s'est contenté de répondre Guardiola à son sujet en prévision de la rencontre au Stadium of Lights. L'entraîneur catalan ne s'est pas mouillé, mais laisse un peu d'espoir.

C'est qu'avec le calendrier démentiel imposé par la Premier League, la forme physique d'un jour n'est pas une assurance de jour le lendemain. D'autant que trois jours après ce déplacement à Sunderland, City défiera Chelsea.



Guardiola et son staff médical en ont désormais l'habitude, ils devront la jouer stratégique pour faire revenir Doku à son meilleur niveau sans le faire rechuter. Le match de demain pourrait-il servir à lui donner quelques minutes de jeu ?