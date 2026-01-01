De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hein Vanhaezebrouck a beau ne pas postuler pour reprendre les Diables Rouges, il a un avis bien tranché sur ce qui a longtemps manqué à l'équipe. Confrontera-t-il ses analyses avec la réalité du terrain en revenant sur un autre banc de touche ?

Hein Vanhaezebrouck n'a jamais eu sa langue en poche, notamment au moment d'évoquer les Diables Rouges. Lorsque les journalistes du Nieuwsblad lui ont demandé si Marc Wilmots et Roberto Martinez, les deux sélectionneurs qui ont eu la génération dorée sous leurs ordres, auraient dû faire mieux, il s'en réfère à un exemple remontant à 2014.

"Les Pays-Bas doivent directement entrer en action dès le début du tournoi, tandis que la Belgique joue son premier match plusieurs jours plus tard. Louis Van Gaal peste d'ainsi manquer une semaine d'entraînement utile, durant laquelle il aurait pu préparer son groupe tactiquement. Que fait notre sélectionneur ? Il se plaint de ne pas savoir comment occuper ces jours supplémentaires… Je n'ai pas besoin d'en dire plus”, commence Vanhaezebrouck.

Un manque de vision payé cher ?

L'ancien entraîneur de La Gantoise estime que ces semaines de préparation sont cruciales pour bâtir un groupe solide, quelle que soit la qualité des joueurs. "J'ai remporté le championnat avec La Gantoise en 2015 avec une équipe où aucun joueur n'avait joué pour un grand club. J'ai recruté des joueurs de Zulte Waregem, Courtrai ou Beveren. Cette équipe entière n'a pas coûté cinq millions d'euros".

HVH s'épanouit dans son rôle de consultant. Mais se remettra-t-il en danger en retrouvant un banc de touche ? Il n'a plus coaché depuis juin 2024 et a profité de cette interruption pour se faire opérer du genou. Brièvement cité pour reprendre les Diables Rouges, il n'avait pas fait partie de la shortlist.


"Oui, je suis toujours motivé par redevenir entraîneur", explique-t-il. "Quand on se lance dans quelque chose, il faut s'y investir à fond. Je pourrais relever un nouveau défi en tant qu'entraîneur, mais il est encore bien trop tôt pour le dire. On verra bien. Les Diables Rouges ne sont en tout cas pas une priorité pour le moment, car nous avons un entraîneur qui a atteint ses objectifs".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

18:00
L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

17:30
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00
40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

14:30
Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

14:00
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

13:00
Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

12:20
Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

12:00
Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

11:31
Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

10:30
Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

11:00
Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

10:00
Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

09:30
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

31/12/2025
2
Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

31/12/2025
1
La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

31/12/2025
1
🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

31/12/2025
🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

31/12/2025
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

31/12/2025
Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

Officiel : un ancien Diable éphémère fait durer le plaisir en D2 Amateurs...et comme mécanicien

31/12/2025
"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

31/12/2025

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved