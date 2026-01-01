De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

Hein Vanhaezebrouck a beau ne pas postuler pour reprendre les Diables Rouges, il a un avis bien tranché sur ce qui a longtemps manqué à l'équipe. Confrontera-t-il ses analyses avec la réalité du terrain en revenant sur un autre banc de touche ?

Hein Vanhaezebrouck n'a jamais eu sa langue en poche, notamment au moment d'évoquer les Diables Rouges. Lorsque les journalistes du Nieuwsblad lui ont demandé si Marc Wilmots et Roberto Martinez, les deux sélectionneurs qui ont eu la génération dorée sous leurs ordres, auraient dû faire mieux, il s'en réfère à un exemple remontant à 2014.

"Les Pays-Bas doivent directement entrer en action dès le début du tournoi, tandis que la Belgique joue son premier match plusieurs jours plus tard. Louis Van Gaal peste d'ainsi manquer une semaine d'entraînement utile, durant laquelle il aurait pu préparer son groupe tactiquement. Que fait notre sélectionneur ? Il se plaint de ne pas savoir comment occuper ces jours supplémentaires… Je n'ai pas besoin d'en dire plus”, commence Vanhaezebrouck.

Un manque de vision payé cher ?

L'ancien entraîneur de La Gantoise estime que ces semaines de préparation sont cruciales pour bâtir un groupe solide, quelle que soit la qualité des joueurs. "J'ai remporté le championnat avec La Gantoise en 2015 avec une équipe où aucun joueur n'avait joué pour un grand club. J'ai recruté des joueurs de Zulte Waregem, Courtrai ou Beveren. Cette équipe entière n'a pas coûté cinq millions d'euros".

HVH s'épanouit dans son rôle de consultant. Mais se remettra-t-il en danger en retrouvant un banc de touche ? Il n'a plus coaché depuis juin 2024 et a profité de cette interruption pour se faire opérer du genou. Brièvement cité pour reprendre les Diables Rouges, il n'avait pas fait partie de la shortlist.



"Oui, je suis toujours motivé par redevenir entraîneur", explique-t-il. "Quand on se lance dans quelque chose, il faut s'y investir à fond. Je pourrais relever un nouveau défi en tant qu'entraîneur, mais il est encore bien trop tôt pour le dire. On verra bien. Les Diables Rouges ne sont en tout cas pas une priorité pour le moment, car nous avons un entraîneur qui a atteint ses objectifs".