"J'ai été en contact avec plusieurs clubs de D1A" : la nouvelle tête chercheuse de la RAAL était convoitée

Tout va très vite pour Jonathan Kindermansà la RAAL. A peine arrivé du Lierse, il a déjà un premier mercato à mener.

L'organigramme de la RAAL a été un peu bouleversé en cette fin d'année. Suite au départ de David Verwilghen à Anderlecht, le rôle de directeur sportif revient désormais au duo Nicolas Frutos - Toni Turi. Fraîchement arrivé, Jonathan Kindermans était d'abord pressenti pour reprendre le flambeau.

Au Lierse, il a d'ailleurs fait du très bon boulot comme directeur sportif, malgré le manque de moyens. Mais c'est au sein de la cellule scouting et recrutement que le fils de Jean Kindermans apportera son expertise aux Loups.

Directement sur le pont

Kindermans confirme que la RAAL n'était pas le seul club désireux de s'attacher ses services : "J'ai également été en contact avec plusieurs clubs de D1A", explique-t-il au Nieuwsblad. Sa volonté première était d'avoir de la clarté le plus vite possible.

"Je ne voulais pas attendre trop longtemps. J'étais un peu inquiet que rien ne se concrétise immédiatement, à l'approche du mercato, et aussi parce que tout le monde n'était pas certain de mon départ de Lierse. Rien n'avait encore été communiqué à ce sujet", poursuit le nouvel architecte du projet louviérois.





Jonathan Kindermans va vivre une entrée en matière assez mouvementée à l'Easi Arena : "Dans un premier temps, nous voulons nous renforcer immédiatement pour assurer notre maintien en première division. Mais nous avons aussi beaucoup de joueurs en fin de contrat, comme nos deux attaquants, qui sont prêtés. Il y a donc beaucoup de travail à faire d'ici l'été".