Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

Nous sommes le 1er janvier : le mercato est officiellement ouvert. Et le premier départ est connu : Antonio Cordero quitte déjà Westerlo.

Il était arrivé entouré de véritables attentes et aurait pu être l'une des révélations de la saison en Jupiler Pro League, mais Antonio Cordero (19 ans) quitte déjà notre championnat, six mois après son arrivée et dès le premier jour du mercato hivernal.

L'été dernier, Cordero quittait Malaga pour Newcastle United, qui le prêtait dans la foulée au KVC Westerlo. International espagnol U19, l'ailier gauche était un renfort prometteur pour les Campinois, mais n'a pas vraiment été un renfort de premier ordre.

Cordero prêté à Cadix

Après sept montées au jeu sans marquer ni donner le moindre assist, Antonio Cordero quitte d'ores et déjà Westerlo. Son prêt a été rompu par les Campinois et Newcastle l'a immédiatement prêté à nouveau, cette fois à Cadix.

Là, l'Espagnol pourra retrouver ses marques : en deuxième division espagnole avec Malaga, Antonio Cordero avait disputé 39 matchs, inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives.



Le désormais ex-Campinois était également un international U19 espagnol confirmé, qui a disputé 17 matchs et inscrit 4 buts. Il s'était notamment illustré lors de l'Euro U19 en juin dernier.