Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

Photo: © photonews

Il y a deux ans, le Standard cédait définitivement Romaine Mundle à Sunderland. Le petit ailier gauche est enfin en état de jouer en Premier League.

Surprise de la première partie de saison, Sunderland dispose de quelques anciens joueurs passés par la Pro League dans son effectif. On pense évidemment à Noah Sadiki, Chemsdine Talbi ou Simon Adingra. Mais Romaine Mundle est aussi de la partie, et il compte bien montrer au Standard qu'il s'était trompé sur son compte.

Acquis gratuitement à Tottenham en juillet 2023, revendu près de deux millions six mois plus tard : sur le papier, le passage de Romaine Mundle au Standard est une belle opération comptable. Mais sur le terrain, le jeune ailier anglais n'avait pas laissé une aussi bonne impression.

Alors qu'il s'était distingué à Tottenham en intégrant l'entraînement de l'équipe première à l'initiative d'Antonio Conte, Mundle n'a pas réussi à décrocher la moindre titularisation avec l'équipe première du Standard, jouant plus souvent avec le SL 16 en D1B.

Plus à son affaire au Stadium of Light

Il était donc rentré au pays plus rapidement que prévu. Après une première demi-saison d'adaptation, le Londonien a contribué à la montée des Black Cats en Premier League avec ses 5 buts et 2 assists. Mais les exploits de ses coéquipiers en Premier League, il a longtemps dû les regarder depuis l'infirmerie : une blessure à l'ischio l'a tenu écarté des terrains jusqu'à la fin du mois de novembre.


Cet hiver, Mundle a enfin pu réaliser son rêve : faire ses débuts en Premier League. La participation de plusieurs titulaires à la CAN lui a permis de collecter 79 minutes lors de ses rentrées au jeu.  La direction pourrait toutefois l'envoyer en prêt pour la deuxième partie de saison, histoire de retrouver du rythme. Les Queen's Park Rangers sont notamment évoqués.

