Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

L'année s'est terminée sur une grosse inquiétude pour Roberto Carlos. L'ancien défenseur du Real Madrid a été opéré au coeur.

Roberto Carlos, 52 ans, était en vacances au Brésil lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital initialement suite à un caillot de sang à la jambe. Les tests médicaux ont cependant révélé un problème plus grave, cette fois au coeur, pour l'ancien latéral du Real Madrid.

Le média espagnol AS nous apprend en effet que l'IRM a détecté un souci au coeur, amenant Roberto Carlos à rester à l'hôpital pour se faire poser un cathéter. 

Roberto Carlos va mieux 

Alors qu'il ne devait être opéré que durant 40 minutes, le Brésilien est resté sur le billard durant 3 heures en raison de ces complications. Il devra commencer l'année 2026 en observation, et rester 48 heures sur place.

L'ancien joueur du Real Madrid a cependant tenu à rassurer ses fans, et a déclaré via ses réseaux sociaux qu'il se sentait désormais bien. 


Véritable légende du football, Roberto Carlos a remporté la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil. Arrière latéral emblématique du Real Madrid de 1996 à 2007, Roberto Carlos a ensuite évolué au Fenerbahçe, aux Corinthians et à l'Anji Makhatchkala, avant de raccrocher en 2015 après une dernière pige en Inde. 

