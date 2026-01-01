40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

Les Francs Borains se veulent ambitieux pour 2026. Georges-Louis Bouchez a annoncé la couleur dans sa vidéo pour présenter ses voeux.

En 2026, les Francs Borains expliquent vouloir continuer à se structurer et à se professionnaliser. "Nous continuons à renforcer notre structure en étant à la tête de notre stade, via un bail emphytéotique de 99 ans, mais aussi de notre centre d’entraînement, que nous venons d’acquérir", explique Georges-Louis Bouchez.

"Sur le plan sportif, nous avons pu réaliser en début de saison que c'était un peu plus compliqué que ce que nous espérions", concède le président. Il explique toutefois que l'équipe continuera à viser le top 6, actuellement dix points plus haut.

Grandir pas à pas

L'ambition est claire : "La première division reste plus que jamais l'objectif". La direction a fait le choix de l'expérience en misant sur Yves Vanderhaeghe pour redresser l'équipe. Juste avant la trêve, le groupe a mis fin à trois défaites de rang en s'imposant contre le Club NXT.

Les Francs Borains reprendront le 17 janvier par un déplacement au RFC Liège. A cette occasion, les joueurs porteront un maillot collector pour célébrer les 40 ans de l'épopée en Coupe de Belgique.

Lors de la saison 1985-1986, les Francs Borains avaient atteint les demi-finales de l'épreuve en sortant Aulnois, Wijgmaal, Mons, Winterslag, Beringen, Saint-Trond, Seraing et le Cercle de Bruges.



