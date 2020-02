"Je ne vous oublierai jamais": le message de Yannick Carrasco aux fans du Dalian

Prêté à l'Atletico jusqu'à la fin de la saison, Yannick Carrasco, qui figure déjà dans la sélection des Colchoneros pour le derby de ce soir, a pris le temps de saluer ses anciens fans: "Chers supporters du Dalian, merci pour l'amour que vous m'avez donné, je ne vous oublierai jamais", commence le Diable Rouge.

Et il l'affirme: ce passage en Chine restera gravé dans sa mémoire: "Vous faites partie de ma vie et ça ne changera jamais. Je veux aussi remercier le staff et vous souhaiter bonne chance pour la suite. Je suis prêt pour un nouveau challenge avec l'Atletico Madrid. Merci."

Dear Dalian fans,

Thank you for all the love you gave me. I’ll never forget you. You’re part of my life. Never change. I want also thank the incredible staff and wish you good luck for the next!

I’m ready for a new challenge with Atletico Madrid.

Thank you. Yannick pic.twitter.com/zqjyemdOZd