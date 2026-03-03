Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Anderlecht a inscrit 13 buts lors des quatre matchs sous Jérémy Taravel. Ce qui reste pourtant peu évoqué, c'est que les Mauves n'ont encaissé que trois buts au cours de ces quatre rencontres. Deux d'entre eux ont été concédés lors d'une rencontre où Moussa Diarra n'était pas titulaire.

Jérémy Taravel n'a pas hésité une seconde : Moussa Diarra doit être un titulaire dans cet Anderlecht. L'international malien a été prêté fin janvier par le Deportivo Alavés, il s'agissait d'une des dernières opérations menées par Olivier Renard à Anderlecht. Mais celle-ci semble être un coup réussi.

Diarra apporte ce qui manquait à Anderlecht

Le défenseur central de 25 ans n'est ni le plus raffiné ni le plus technique, mais il apporte quelque chose qu'Anderlecht n'a pas eu depuis des années : de l'intransigeance. Diarra joue souvent à la limite et la dépasse même parfois. Preuve en est ce carton rouge contre l'Antwerp en Coupe...pour sa première au Lotto Park.

Mais Anderlecht avait besoin d'un défenseur de ce type. Roland Juhász était, par exemple, aussi ce genre de défenseur qui faisait peur aux attaquants adverses. Les Mauves n'ont que peu ou pas de ce genre de profils dans l'effectif. Lucas Hey est un défenseur "sérieux", Marco Kana est présent pour d'autres qualités et Mihajlo Ilic manque encore d'expérience.

Depuis son arrivée, Diarra est incontournable, notamment parce qu'il associe des qualités de leader à un style de jeu autoritaire. Dans le vestiaire, il prend déjà la parole et sur le terrain il se fait également entendre verbalement. Une attitude précieuse pour l'effectif actuel.

On peut donc déjà se poser la question : Anderlecht ne devrait-il pas lever son option d'achat ? Diarra a 25 ans et, d'après nos informations, l'option d'achat négociée s'élèverait à environ 2 millions d'euros. C'est un risque calculé, puisqu'il possède encore une valeur de revente susceptible d'augmenter.





Comme pour tous les dossiers contractuels du club bruxellois, il faudra cependant attendre l'arrivée d'un nouveau directeur sportif avant qu'une décision ne soit prise. La nécessité de trouver un remplaçant à Olivier Renard se fait d'ailleurs de plus en plus sentir, car il faudra aussi négocier avec Nathan De Cat, Thorgan Hazard et Yari Verschaeren...entre autres.