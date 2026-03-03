Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Mika Godts continue de performer avec l'Ajax. Mais il attend toujours sa première sélection avec les Diables et n'a toujours pas honoré la moindre cap avec les U21.

Mika Godts sait qu'il doit faire preuve de patience en sélection : "Selon moi, j'aurais déjà dû être appelé, mais ce sont des choix sur lesquels je n'ai aucune influence", avance-t-il dans HUMO. " Attendre et continuer à performer : je ne peux pas faire davantage. Si je suis appelé ce mois-ci, je serai content. Même si c'est avec les U21".

Une dernière phrase tout sauf anodine pour un garçon qui n'a encore jamais joué pour les Diablotins que l'on a parfois murmuré boudeur, au point de refuser une sélection en U21 sous le coup de la déception de ne pas avoir été appelé chez les grands. Des rumeurs qu'il réfute : "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue. Les fois où j'ai décliné, j'ai donné la priorité à mon corps. Je le vois comme une force d'avoir osé faire ces choix. J'ai toujours été transparent à ce sujet".

Le sélectionneur Rudi Garcia n'a pas encore pris contact directement. "On m'avait alors promis une entrevue, via la fédération". Le contact avec le directeur sportif Vincent Mannaert se fait donc via son agent, mais cette entrevue n'a pas encore eu lieu.

Godts a-t-il besoin d'un transfert pour pouvoir viser les Diables Rouges ?

Godts insiste sur le fait que sa concentration est axée sur l'Ajax. "Ma priorité est à Amsterdam : si je continue à performer là-bas, je serai appelé", explique celui qui en est déjà à 13 buts et 8 assists en Eredivisie cette saison.



Aurait-il été appelé s'il jouait dans un plus grand championnat ? " Ce sont tout de même les Pays-Bas, la Belgique regarde souvent l'Eredivisie. En réalité, cela ne devrait pas peser. Si tu performes, tu performes. Quand Johan Bakayoko est devenu champion avec PSV, il a été appelé, à juste titre".