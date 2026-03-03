Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

À Anderlecht, on sait depuis des mois qu'il sera difficile de retenir Nathan De Cat longtemps à Bruxelles. D'autant qu'une prolongation à long terme est encore impossible sur le plan juridique.

Son contrat court jusqu'en 2027, mais le Sporting veut depuis un certain temps déjà le renégocier et le prolonger, rapporte Het Nieuwsblad. Un dossier qui demande toutefois de la patience. En tant que mineur, De Cat ne peut pour l'instant prolonger que jusqu'en 2028. Ce n'est qu'à partir du 19 juillet, date à laquelle il fêtera ses 18 ans, qu'un accord plus long et nettement revalorisé pourra être signé.

Le problème, c'est que cette échéance tombe en plein mercato estival, période où la pression des grands clubs étrangers est la plus forte. Les négociations étaient d'abord sur le bureau d'Olivier Renard, mais il n'y a actuellement pas de directeur sportif au Lotto Park. Le CEO Kenneth Bornauw a repris le dossier. Les relations avec l'agent Stijn Francis (Stirr Associates) sont bonnes, ce qui devrait faciliter les discussions.

Le joueur, lui aussi, se sent bien à Anderlecht, envers qui il éprouve de la reconnaissance. Son entourage n'est pas fermé à une prolongation. Pour autant, même une nouvelle signature n'offre aucune garantie absolue qu'il jouera encore en Mauve la saison prochaine.

Vendre De Cat à un top club et se le faire prêter un an ?

Une prolongation servirait surtout à renforcer la position de négociation d'Anderlecht. Le club rêve d'encaisser plus que lors des précédents transferts records de Jérémy Doku et Youri Tielemans. Une éventuelle sélection pour la Coupe du monde avec les Diables Rouges pourrait encore davantage faire grimper sa valeur marchande.



Sur le plan sportif, ce qu'Anderlecht est capable d'offrir au joueur entre également en ligne de compte. Le football européen serait un argument fort pour conserver De Cat au moins une saison de plus. Un scénario de rêve serait un transfert vers un cador européen, avec un prêt dans la foulée au Sporting, afin que le joyau puisse poursuivre son développement dans un environnement familier. Mais l'équation comporte encore bien des inconnues.