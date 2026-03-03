La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !
Photo: © photonews
Le RWDM était dans le collimateur de la Commission des Licences. Cette dernière a décidé de lui retirer trois points.

Il y a quelques minutes, le RWDM a publié un communiqué dont il se serait bien passé. L'affaire concerne plusieurs indemnités de transferts examinées par la Commission des Licences. Les Molenbeekois font face à une déduction de points.

"Le RWDM Brussels prend, ce jour, connaissance de la décision rendue par la Commission des Licences dans le cadre de son contrôle intermédiaire, lui imposant une sanction sportive consistant en un retrait de trois points au classement général de la Challenger Pro League", commence le club.

La direction s'étonne de la sanction : "Le club regrette cette décision, qu’il estime sévère et prématurée au regard des efforts significatifs entrepris ces derniers mois afin d’assurer sa stabilité financière et opérationnelle. Le RWDM Brussels tient à rappeler qu’il a pleinement coopéré avec les instances compétentes et qu’il a transmis l’ensemble des éléments justificatifs relatifs aux engagements concernés. Les montants exigés ont été sécurisés et communiqués conformément aux exigences réglementaires".

Vers une réponse du club devant les instances compétentes ?

Le CEO Maxime Vossen estime pourtant que tout a été fait dans les règles : "Le club avait également transmis aux instances compétentes les éléments relatifs aux accords formels de report conclus avec certains créanciers, notamment avec FC Nordsjælland et Forge FC. Ces éléments n’ont pas été retenus dans l’appréciation finale de la Commission".

Avec ces trois points en moins, le RWDM passerait de la dixième à la treizième place : "Le RWDM Brussels analysera, dès qu’il les recevra, les motivations détaillées de la décision et exercera, le cas échéant, l’ensemble des voies de recours prévues par les règlements afin de faire valoir ses droits", conclut le communiqué.

RWDM Brussels

