Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel s'est montré décisif contre le Celta Vigo. Mais cela n'a pas suffi au bonheur de Girona.

En octobre, Axel Witsel avait inscrit son tout premier but pour Girona, s'offrant même le luxe de le faire contre le FC Barcelone. Il n'avait pas encore délivré d'assist, c'est chose faite depuis la semaine dernière et sa passe décisive contre Alavès.

Sur sa lancée, il a contribué à un nouveau but de son équipe ce week-end, déviant parfaitement le ballon sur corner, pour permettre à Vladyslav Vanat d'ouvrir le score contre le Celta Vigo.

Ferran Jutgla renverse la situation

Être ainsi à l'assist deux semaines de suite, voilà qui ne lui était plus arrivé depuis septembre 2017. ll jouait alors en Chine, portant les couleurs du Tianjin Quanjian. On vous le concède, ce n'est pas forcément son rôle premier.

La mauvaise nouvelle, c'est que ses deux offrandes n'ont pas rapporté grand-chose : un point sur six pour Girona lors de ces deux derniers matchs. Après l'ouverture du score peu après de la demi-heure, l'équipe a en effet encaissé deux buts en seconde période, l'ancien Brugeois Ferran Jutgla se chargeant de l'égalisation.



Girona n'a toutefois perdu que deux de ses neuf derniers matchs. Après un début de saison très délicat, l'équipe est désormais plus à l'abri au sein du ventre mou, restant à hauteur du FC Séville à la douzième place.