Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Luis Vazquez était titulaire face au Real Madrid hier soir. La défense madrilène lui a réservé un petit traitement de faveur.

Dès son arrivée en provenance d'Anderlecht, Luis Vazquez s'est imposé à la pointe de l'attaque de Getafe, marquant deux buts lors de ses trois premiers matchs. Depuis, il n'a plus trouvé les filets mais est toujours resté titulaire.

Hier, il faisait ainsi partie des 22 acteurs qui ont pénétré sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour disputer ce match entre le Real Madrid et Getafe. Un fameux test puisqu'il a dû se farcir Antonio Rüdiger et David Alaba (la vidéo ci-dessous n'implique pas Luis Vazquez mais illustre bien l'humeur...maussade de Rüdiger).

🚨AGRESIÓN Y EXPULSIÓN PERDONADA A RUDIGER EN EL MINUTO 25 CON 0-0 EN EL MARCADOR, VERGÜENZA‼️pic.twitter.com/YvZmJghDlW — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) March 2, 2026

Vazquez l'a senti passer : l'Argentin n'a pas été autorisé à tirer une seule fois au but et n'a gagné que deux duels sur onze face à ses rugeux adversaires. Et pourtant, à la fin, c'est lui qui est reparti avec le sourire.

De l'huile de coude pour créer la sensation

Getafe a en effet créé la surprise en allant s'imposer 0-1. Après le but de Martín Satriano en fin de première mi-temps, les banlieusards ont dû faire preuve de solidarité face aux vagues madrilènes successives. Les visiteurs ont ainsi tenu bon avec 23% de possession de balle, sept arrêts de la part de leur gardien et une fin de match disputée à dix contre dix.



Vu la physionomie de la rencontre, Luis Vazquez était donc bien seul sur son île, il est ainsi revenu prêter main forte à son équipe quelques dizaines de mètres plus bas, avant de céder sa place complètement épuisé à 20 minutes du terme. Le Santiago Bernabeu ne lui a toutefois pas réservé de standing ovation.