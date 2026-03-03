Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Photo: © photonews

Luis Vazquez était titulaire face au Real Madrid hier soir. La défense madrilène lui a réservé un petit traitement de faveur.

Dès son arrivée en provenance d'Anderlecht, Luis Vazquez s'est imposé à la pointe de l'attaque de Getafe, marquant deux buts lors de ses trois premiers matchs. Depuis, il n'a plus trouvé les filets mais est toujours resté titulaire.

Hier, il faisait ainsi partie des 22 acteurs qui ont pénétré sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour disputer ce match entre le Real Madrid et Getafe. Un fameux test puisqu'il a dû se farcir Antonio Rüdiger et David Alaba (la vidéo ci-dessous n'implique pas Luis Vazquez mais illustre bien l'humeur...maussade de Rüdiger).

Vazquez l'a senti passer : l'Argentin n'a pas été autorisé à tirer une seule fois au but et n'a gagné que deux duels sur onze face à ses rugeux adversaires. Et pourtant, à la fin, c'est lui qui est reparti avec le sourire.

De l'huile de coude pour créer la sensation

Getafe a en effet créé la surprise en allant s'imposer 0-1. Après le but de Martín Satriano en fin de première mi-temps, les banlieusards ont dû faire preuve de solidarité face aux vagues madrilènes successives. Les visiteurs ont ainsi tenu bon avec 23% de possession de balle, sept arrêts de la part de leur gardien et une fin de match disputée à dix contre dix.

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Vu la physionomie de la rencontre, Luis Vazquez était donc bien seul sur son île, il est ainsi revenu prêter main forte à son équipe quelques dizaines de mètres plus bas, avant de céder sa place complètement épuisé à 20 minutes du terme. Le Santiago Bernabeu ne lui a toutefois pas réservé de standing ovation.

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
09:30
09:00
07:20
08:00
07:40
07:00
06:40
06:00
22:00
18:40
22:30
22:00
20:20
21:40
1
21:20
21:00
20:40
20:00
19:30
3
17:00
19:00
18:20
18:00
17:30
"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc Réaction

16:20
16:40
14:00
15:00
16:00
2
11:40
15:30
14:40
14:20
13:30
4
11:00

La Liga

 Journée 26
Levante Levante 2-0 Alaves Alaves
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 0-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 2-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Valencia CF Valencia CF 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-2 Séville Séville
Girona FC Girona FC 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Madrid Real Madrid 0-1 Getafe Getafe
