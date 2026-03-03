"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba
Photo: © photonews

Hier, le passage de Nicolas Frutos de La Louvière à Charleroi a été officialisé. Le principal intéressé et Mehdi Bayat sont très reconnaissants envers les Loups.

 L'arrivée de Nicolas Frutos répondait à un besoin clair des Zèbres : "Dans notre nouveau plan stratégique, mis en place l’été dernier, on voulait un modèle au sein duquel le club pourra continuer à grandir, quelles que soient les personnes présentes", commence Mehdi Bayat en conférence de presse, cité par SudInfo.

"Pour implémenter cette vision, il nous fallait une personne qui soit le garant de cette philosophie. Des équipes de jeunes à l’équipe première, en passant par les U23. Après avoir discuté avec Nicolas, j’ai senti clairement son expérience emmagasinée à La Louvière, ses qualités de travail, sa vision. Tout cela corrobore pleinement à la nôtre", poursuit l’administrateur-délégué carolo.

Un coup dur pour La Louvière

Frutos était pourtant bien occupé à la RAAL : "Les choses se sont faites naturellement et rapidement. Et évidemment avec l’accord de Salvatore Curaba, avec qui je m’entends très bien et que je tiens d’ailleurs à remercier. Il a accepté directement notre demande de pouvoir discuter avec Nicolas. Cela s’est fait dans les règles entre deux clubs amis".

Malgré cette bonne entente, l'opération a également été marquée par les commentaires de Salvatore Curaba, qui n'avait pas hésité à déclaré publiquement qu'il jugeait le mercato estival de la RAAL raté et qu'il existait au sein du club un malaise depuis quelques mois.


Nicolas Frutos ne lui en tient pas rigeur : "Ses déclarations ne me dérangent pas du tout car il me les a dites aussi en privé. On fait tous des bonnes choses, on fait tous des erreurs. Moi, je ne pense que du bien de lui. Je n'ai juste que des remerciements pour cette période magnifique de trois saisons".

