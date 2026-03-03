"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran

"On ne décolle pas, tout le monde descend" : des pelouses de Pro League à la peur de sa vie en Iran
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ancien joueur de Pro League, Duckens Nazon découvrait le championnat iranien cette saison. Fuir le pays s'est rapidement transformé en parcours du combattant.

Il y a huit ans, Duckens Nazon évoluait en Pro League sous les couleurs de Saint-Trond. L'été dernier, il a rejoint Ricardo Sa Pinto et Moussa Djenepo à Esteghlal. Si l'entraîneur portugais n'est plus en fonction depuis le 20 février, les deux joueurs ont dû fuir l'Iran suite aux bombardements menés par Israël et les Etats-Unis.

Djenepo s'est envolé pour la Turquie. Son coéquipier haïtien a quant à lui vécu un véritable enfer. Le samedi 28 février, alors que les premières frappes américaines et israéliennes s'apprêtent à viser l’Iran, il pensait pourtant s'envoler tout à fait normalement de Téhéran, pour profiter de quelques jours de congé.

L'international haïtien était installé dans son avion. Mais les premières frappes aériennes changent tout : "L'embarquement était terminé, on était sur la piste, mais l'avion n'a jamais décollé, on nous a dit 'tout le monde descend'. Face à la fermeture de l'espace aérien et aux bombardements, il a fallu agir dans l'urgence : "J'ai essayé de rejoindre la frontière le plus rapidement possible, il fallait quitter le pays, c'était la priorité", explique-t-il à France 3.

Duckens Nazon a craint pour sa vie

Sauf que la ruée vers les frontières extérieures amènent les chauffeurs à demander des prix exorbitants, sans certitude d'arriver. On présent alors à Duckens Nazon un véhicule loin d'être rassurant. Il préfère alors faire appel au chef de sécurité d’Esteghlal, qui l'aide à s'en aller vers le nord. Le joueur roule pendant dix heures et arrive à la frontière au petit matin.

Mais sur place, une nouvelle péripétie survient : "J'avais réussi à avoir un visa express grâce à l'aide de ma femme mais lorsque l'Iran a tamponné pour que je sorte, il fallait aussi un code fourni par l'ambassade pour passer la frontière, mais le code ne marchait pas à cause d'internet qui ne fonctionnait plus, je n'ai même pas pu sortir de l'espace de douane pour aller dormir à l'hôtel, je suis resté bloqué 32 heures à la frontière".

32 heures d'incertitudes qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire et durant lesquelles sont téléphone n'a pas arrêté de chauffer. Une solution a finalement été trouvée : l'ancien trudonnaire a pu gagner la France par avion hier, sain et sauf.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

John Textor a encore frappé : le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

John Textor a encore frappé : le coach de Flamengo licencié après... une victoire 0-8

13:30
"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

"Vincent, tu ne joues plus avec De Bruyne devant toi" : le conseil du frère de Kompany à son retour en Mauve

13:00
"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

"Il me l'a aussi dit en privé" : Nicolas Frutos revient sur la pique de Salvatore Curaba

12:20
Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

Une option d'achat abordable : l'un des derniers dossiers d'Olivier Renard déjà prioritaire cet été ?

12:00
🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

🎥 Vers un record en carrière ? Christian Kabasele encore buteur en Serie A

12:40
Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

Un transfert pour se le faire prêter ? Pourquoi Anderlecht ne peut pas prolonger De Cat comme il le voudrait

11:30
La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

La Commission des Licences a tranché : le RWDM face à une déduction de points !

11:00
Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

Un ancien d'Anderlecht balance : "J'ai toujours eu l'impression que Brian Riemer ne me faisait pas confiance"

10:00
Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
1
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
1
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40
Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

06:40
Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

22:00
Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

22:00
Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

22:30
Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

21:20
Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

21:00
La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

21:40
1
Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

20:20
Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

20:40
Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

19:30
3
"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

20:00
Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

18:40
Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

19:00
🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

18:20
Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

18:00
Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

17:00
"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc Réaction

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

16:20
🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

17:30
C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

16:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved